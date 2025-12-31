Как выглядит небо над Татарстаном после введения режима опасности БПЛА 31 декабря

По данным международных сервисов мониторинга в небе над республикой нет самолетов

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом жителей региона предупредило МЧС.

По данным международного сервиса мониторинга FlightRadar, на момент 20:45 — в небе над регионом нет ни одного самолета.

Однако тот же сервис отображает самолет «Адлер — Казань», который продолжает движение в сторону Казани. Об уходе лайнера на запасные аэродромы не сообщалось.

Росавиация также не сообщала о закрытии ни одного аэропорта республики.

Напомним, что ранее «Реальное время» обратило внимание на то, что поезд из Адлера в Казань задерживается из-за аномального снегопада в Краснодарском крае.

Дмитрий Зайцев