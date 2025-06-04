Минэнерго: в 2024 году ТЭК потратил 150 млрд рублей на закупку ПО

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Российские компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2024 году потратили около 150 млрд рублей на закупку программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев на конференции ЦИПР-2025. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы в прошлом году потратили порядка 150 млрд рублей на закупку программного обеспечения. Из них 90% — это отечественные решения, — уточнил Шереметцев.

Он подчеркнул важность использования готовых продуктов, призвав компании не тратить ресурсы на разработку простых решений, которые уже доступны на рынке. Вместо этого он предложил сосредоточиться на создании узкоспециализированного ПО.

Шереметцев также добавил, что две недели назад сообщал о том, что российские нефтегазовые компании потратили более 90 млрд рублей на отечественное ПО в этом же году.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, чиновник подчеркнул, что через пять лет российскому ТЭК может потребоваться около 6,5 тыс. роботов, сообщает itek.ru Это связано с общим трендом на автоматизацию и роботизацию в стране, где Россия стремится войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году.

— Робототехника и ИИ — это инструменты, которые помогут компенсировать до 10–15% дефицита кадров, — сказал он, добавив, что нехватка трудовых ресурсов в стране уже достигает от 1 до 2 млн человек и будет только расти.

Шереметцев заявил, что развитие робототехники не только оптимизирует затраты, но и способствует развитию искусственного интеллекта.

— Программное обеспечение для роботов совершенствуется благодаря самим роботам, — объяснил он.



Анастасия Фартыгина