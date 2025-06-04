Новости общества

18:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп хочет остановить голосование по санкциям против России в Сенате США

18:44, 04.06.2025
Трамп хочет остановить голосование по санкциям против России в Сенате США
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не выносить на голосование законопроект об ужесточении санкций против России.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Сената Роджера Уикера.

Документ, представленный в апреле двухпартийной группой сенаторов, включает вторичные санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и другие товары.

Законопроект поддерживают 82 из 100 сенаторов, что почти гарантирует его принятие. Республиканец Рэнд Пол предупредил, что реализация инициативы может нанести серьезный экономический и стратегический ущерб самим США.

Напомним, что президент США может утратить возможность самостоятельно решать вопросы о санкциях против России, если сенат примет законопроект о введении 500%-ных пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также