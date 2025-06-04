Трамп хочет остановить голосование по санкциям против России в Сенате США

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не выносить на голосование законопроект об ужесточении санкций против России.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Сената Роджера Уикера.

Документ, представленный в апреле двухпартийной группой сенаторов, включает вторичные санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и другие товары.

Законопроект поддерживают 82 из 100 сенаторов, что почти гарантирует его принятие. Республиканец Рэнд Пол предупредил, что реализация инициативы может нанести серьезный экономический и стратегический ущерб самим США.

Напомним, что президент США может утратить возможность самостоятельно решать вопросы о санкциях против России, если сенат примет законопроект о введении 500%-ных пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть.



Матвей Гавриков