В Новый год в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»
МЧС сообщил об этом за три с половиной часа до Нового года
31 декабря, в 20:39 на территории Татарстана ввели режим беспилотной опасности. Об этом предупредило МЧС.
Напомним, что в Казани в новогодние праздники запретили использовать пиротехнику при режиме опасности БПЛА. За это грозит штраф до 20 тыс. рублей.
Последний раз его вводили 19 декабря.
