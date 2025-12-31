Новости общества

В Новый год в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

20:42, 31.12.2025

МЧС сообщил об этом за три с половиной часа до Нового года

31 декабря, в 20:39 на территории Татарстана ввели режим беспилотной опасности. Об этом предупредило МЧС.

Напомним, что в Казани в новогодние праздники запретили использовать пиротехнику при режиме опасности БПЛА. За это грозит штраф до 20 тыс. рублей.

Последний раз его вводили 19 декабря.

