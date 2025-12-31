Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

В послании лидер КНР подчеркнул значимость совместных достижений 2025 года

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогодние поздравления от имени правительства и народа Китая. Сообщение об этом распространила пресс‑служба администрации китайского лидера.

В послании Си Цзиньпин подчеркнул значимость совместных достижений 2025 года, в том числе 80‑летия победы во Второй мировой войне, отметив, что «мир обязательно восторжествует». Китайский лидер также обратил внимание на «устойчивые шаги для всеобъемлющего стратегического партнерства» двух стран. В качестве примеров он назвал взаимную отмену виз, развитие энергетических маршрутов и взаимную поддержку в международных организациях, включая ООН.

Си Цзиньпин напомнил, что 2026 год ознаменуется двумя важными юбилеями: 30‑летием установления китайско‑российского стратегического партнерства и 25‑летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией. Кроме того, в 2026–2027 годах запланирован «Год образования Китая и России», который станет еще одним шагом в углублении двусторонних связей.

взято с сайта kremlin.ru

Накануне, 30 декабря, Владимир Путин также направил Си Цзиньпину поздравительное послание по случаю Рождества и наступающего Нового года. Хотя Кремль не раскрыл содержание телеграммы, в сообщении китайской стороны указано, что российский президент отметил расширение сотрудничества в ряде сфер и выразил уверенность в том, что в следующем году «всеобъемлющее стратегическое партнерство» двух стран сохранит «хорошую тенденцию развития и достигнет плодотворных результатов».



Рената Валеева