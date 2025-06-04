Хайруллины надеются окупить 5 млрд рублей инвестиций в завод Петцольда за 6—7 лет

Лофт-квартал «Красный Восток» предложит арендаторам 10—11 тыс. кв. м коммерческих площадей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершили первый этап реставрации памятника промышленной архитектуры конца XIX века — пивзавода Петцольда, на территории которого «Эдельвейс Групп» реализует проект лофт-квартала «Красный Восток». Собственник объекта и владелец группы Булат Хайруллин рассказал о том, как были стабилизованы исторические здания, почему от идеи бань в комплексе решили отказаться и кто может заняться созданием бутик-отеля. Как сообщил бизнесмен «Реальному времени», объем инвестиций — около 5 млрд рублей планируется окупить за 6—7 лет, а первые арендаторы здесь могут появиться уже на следующий год.

Лофт-квартал добавит рынку аренды 10—11 тысяч «квадратов»

Лофт-квартал «Красный Восток» — это комплекс зданий площадью 15 тысяч квадратных метров, который занимает около 2 гектаров земли по ул. Тукая рядом с озером Кабан, в центре Казани. В советские годы здесь работал одноименный пивзавод «Эдельвейс Групп», а до революции — аналогичное предприятие купца Александрова, выкупленное им у немецкого промышленника Петцольда, который и положил начало крупному пивоварению в Казани. Но именно Александров расширил завод и превратил его в одно из самых мощных производств России. Его пиво получило международное признание на выставках в Вене, Париже, Флоренции, Амстердаме, Лондоне и Брюсселе.

Сегодня собственники комплекса допускают, что на их территории удастся возродить традиции пивоварения, например, создав крафтовую пивоварню: «Мы постараемся найти именно такого арендатора, который сможет наследие пивоварения продолжить». Исторические здания завода после реконструкции приспособят под современное использование: коммерческую недвижимость с офисами, магазинами и кафе. В планах также открыть гостиницу, выставочные галереи и общественные пространства. Внутри квартала в окружении зданий большая площадь, под которой соорудят подземный паркинг на 50 машино-мест, плюс при необходимости будет работать наземная автостоянка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», арендопригодная площадь комплекса составит около 10—11 тысяч кв. м. Из них 20—25% будет отведено под офисы, порядка 40% займет отель, 35—40% — коммерческие площади и общественные пространства.

Ginza Project после Шаляпина займется бутик-отелем в лофт-квартале?

В правом здании от въезда в комплекс — Тукая, 97б — восстановлены своды Монье, сейчас здесь предчерновая отделка. Это помещение в формате light industrial, которое может быть адаптировано под любые нужды арендаторов. Но собственник заверил, что их убедят сохранить все как есть.

— Там, где мы гуляем, планируем, что здесь тоже создадут галереи, картины, и скульптуры будут. Предметы старины, даже советских лет, особенно связанные с историей пивоварения, будем сохранять и экспонировать, — рассказал владелец «Эдельвейс Групп», собственник лофт-квартала Булат Хайруллин.

В левом здании от въезда (литер 9 «Подвал») на второй этаж ведет красивая старинная чугунная лестница старше 200 лет. Поскольку она не соответствует современным строительным нормативам, ее заменят, но сохранят в комплексе как экспонат.

На площади внутри квартала разместится летний уличный кинотеатр. Со стороны ул. Марджани забор демонтируют, и ограждения здесь больше не будет — построят широкую лестницу, которая свяжет пешеходный трафик набережной Кабана с площадью лофт-квартала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гостиница разместится в здании под литерой А, которое пока в аварийном состоянии. Это будет пятизвездочный бутик-отель, хотя собственник намерен ориентироваться не столько на звездность, сколько на то, кто реализует этот проект.

— Мы сейчас параллельно работаем над реновацией отеля «Шаляпин» совместно с Ginza Project. Познакомились с собственниками холдинга, и, вероятно, они и здесь смогут поработать. Они нам предложили концепцию бутик-отеля для лофт-квартала, так что необязательно иметь сколько-то звезд.

«Можно закачать 60 тонн, а иногда и 250 тонн в одну стену»

Реконструкцию зданий проводят при помощи технологии мягкого бластинга, то есть поверхности очищают с использованием струи сжатого воздуха с добавлением пищевой соды. Это бережный способ очистки, который позволяет сохранить старинную кирпичную кладку без риска повреждения. Там, где кирпичей недостает, используют другой, тоже исторический, который свозят сюда со всей России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Когда купец Александров выкупил завод у Петцольда, он начал расширять комплекс, построил цеха для безалкогольных напитков. Но это не единственный завод у Александровых, были еще такие же кирпичные здания по всей стране. Сейчас какие-то из них в аварийном состоянии, разрушились, идет разбор. Мы забираем и строим. Здесь некоторых стен не было, мы их восстанавливали этим старым кирпичом, — рассказал собственник.

По его словам, процесс долгий и кропотливый, поэтому на вопрос о стоимости строительства можно ответить только примерно: «Потому что мы не можем прогнозировать, какую стоимость нам дадут, допустим, на 2 тысячи кирпичей где-то в Кировской области. То же самое с укреплением фундамента — нельзя заранее сказать, сколько специального раствора мы закачаем в полости. Можно закачать 60 тонн, а иногда и 250 тонн в одну стену. Улица Тукаевская очень активная, с ее стороны может бесконечно уходить, там открытое пространство внизу у стены. Поэтому сумма в 5 млрд — это только примерно то, к чему мы рассчитываем прийти за счет различных методик».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Еще в советское время ставили вопрос, что этому месту нужна масштабная реконструкция»

Пресс-тур на объект был организован Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Руководитель комитета Иван Гущин сообщил, что его команда старается демонстрировать процесс реставрации памятников, независимо от того, за чей счет они восстанавливаются: будь то бюджетные деньги, благотворительные средства или частные инвестиции. Комплекс пивоваренного завода, по его словам, очень значимый, ключевой объект Старо-Татарской слободы:

— Еще в советское время, лет 50 назад, ставили вопрос о том, что этому месту нужна масштабная реконструкция ввиду аварийности конструкций из-за постоянного подтопления, плохих грунтов, близости озера Кабан. Соседний комплекс братьев Крестовников те же проблемы решает. Вы видите, процесс небыстрый: многие годы мы «бегаем» с этим объектом, часть объектов отреставрировали, еще часть — законсервировали и в прошлом году активизировали свои действия.

В лофт-квартал, чью концепцию одобрил раис республики, входит почти 10 объектов культурного наследия. Сегодня журналистам в подробностях рассказали и представили два из них — литер 9 «Подвал» и литер 10 «Ледник». Позади первый этап, по словам Гущина, самый сложный и ценный в реставрации — это стабилизация зданий: «Нам важно было провести эти работы для того, чтобы остановить угрозу обрушения, предотвратить разрушение памятника, потому что специалисты подтверждали, что у него ограниченно работоспособное состояние, как у зданий, так и у отдельной конструкции — она вообще аварийная». Провели и гидроизоляционные мероприятия, что также важно с учетом близости водоема.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Думали, бани, но потом приняли решение, что их не будет»

Впереди работы по усилению перекрытий, продолжение противоаварийных мероприятий и проведение бережной реставрации. «Аварийность тут запредельная, вы это видите (корпус А) — это наша головная боль. На второй этап разрешение выдали, посмотрим по срокам, их можно продлить до декабря 2025 года», — сообщил глава комитета.

— Почему решили начать с этих зданий (литеры 9 и 10)? Они были в очень плачевном состоянии, уже разрушались и обрушались. Когда ремонтировали мост на ул. Назарбаева, появились новые трещины, и была необходимость прокачки всего здания и фундамента, то есть фундамент мы заново весь прокачивали, очень много времени на это ушло, — уточнил Булат Хайруллин.

Сейчас рабочие заняты ремонтом кровли, установкой окон, чтобы защитить здания от любых внешних факторов. Стройка жилого комплекса по соседству, по словам собственника, не несет угрозы памятнику: «Они с пониманием отнеслись, строят по определенным технологиям, без лишних вибраций». Кроме того, любая стройка на смежном с ОКН участке сопровождается контролем со стороны комитета, добавил Иван Гущин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На территории квартала планируется создать кластер молодой интеллигенции города и республики. Собственники надеются привлечь много разных стейкхолдеров, в первую очередь — общепит, коммерческие и общественные помещения. В планах устраивать ярмарки, в тестовом режиме реализовали совместный проект с Open Space Market. От некоторых идей в концепции пришлось отказаться, например от банного комплекса, который хотели построить с москвичами из Alba Group.

— Всего планируется четыре этапа строительства, проектировать гостиницу начнут на следующий год. Я надеюсь, что до 2030 года здесь уже все будет работать, — сообщил Хайруллин. — Проект литеров 9 и 10 у нас менялся не единожды, в зависимости от того, кого мы хотели туда посадить изначально. Думали, бани, но потом приняли решение, что их не будет, несмотря на хорошую экономику. Просто тогда пришлось бы видоизменять внутренние планировки, а мы хотим максимально их сохранить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках концепции, кроме отеля, кафе, галереи и общественных пространств, предусмотрены и другие объекты: «Фитнес, скорее всего, сухой, без бассейна, потому что построить емкость в здании ОКН сложно. Может, продуктовый магазин свежих продуктов, но не сетевой, мы пока думаем над этим. Офисные помещения обязательно». В здании под литером 10 «Ледник» может открыться кофейня.

Объем вложений пока не вырос, несмотря на высокую инфляцию, как раз из-за решения отказаться от бань, сообщил бизнесмен: «Очень много инвестиций было в бани, потому что хотели делать не с арендатором, а сами. Но на самом деле стройка подорожала значительно — 250 тысяч рублей за квадратный метр. У нас в планах окупить объект за 6—7 лет по финансовой модели». По словам собственника, первые арендаторы в этих трех зданиях могут появиться уже на следующий год.

1 / 30 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов