Татарстан стал лидером цифровой трансформации России
Республика в топе: почему Татарстан возглавил цифровой рейтинг
Татарстан занял первое место в рейтинге цифровой трансформации среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Его слова приводит глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.
Рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) оценивает эффективность работы руководителей, ответственных за цифровую трансформацию в различных организациях и регионах России. Он позволяет определять наиболее успешные регионы в области внедрения цифровых технологий.
Оценка регионов проводится по шести ключевым критериям:
- развитие госуслуг и жизненных ситуаций;
- внедрение искусственного интеллекта;
- работа с данными и отчетность;
- импортозамещение;
- информационная безопасность;
- развитие социальной сферы и поддержка отрасли.
— Благодарю каждого специалиста нашей команды и всех жителей республики, чьи отзывы и предложения помогают нам становиться лучше, — написал Хайруллин в соцсетях.
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