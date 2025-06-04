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Татарстан стал лидером цифровой трансформации России

16:22, 04.06.2025

Республика в топе: почему Татарстан возглавил цифровой рейтинг

Татарстан стал лидером цифровой трансформации России
Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял первое место в рейтинге цифровой трансформации среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Его слова приводит глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

Рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) оценивает эффективность работы руководителей, ответственных за цифровую трансформацию в различных организациях и регионах России. Он позволяет определять наиболее успешные регионы в области внедрения цифровых технологий.

Оценка регионов проводится по шести ключевым критериям:

  • развитие госуслуг и жизненных ситуаций;
  • внедрение искусственного интеллекта;
  • работа с данными и отчетность;
  • импортозамещение;
  • информационная безопасность;
  • развитие социальной сферы и поддержка отрасли.

— Благодарю каждого специалиста нашей команды и всех жителей республики, чьи отзывы и предложения помогают нам становиться лучше, — написал Хайруллин в соцсетях.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань вошла в число десяти лучших российских городов по внедрению IT.

Дмитрий Зайцев

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