Защитник «Ак Барса» Лямкин получил перелом лицевой кости
Хоккеист травмировался по ходу матча с «Северсталью» в Казани
У защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина диагностирован перелом лицевой кости. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Хоккеист получил травму в третьем периоде матча с «Северсталью» (4:3Б) в Казани. Защитник блокировал бросок соперника, после чего кончик клюшки игрока череповчан попал в лицо Лямкина.
Накануне вечером главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сообщил, что хоккеист отправился в медучреждение на снимок.
Лямкин в нынешнем сезоне провел 41 матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 25 (22+3) очков при показателе полезности «+9».
Следующую игру «Ак Барс» проведет 4 января в Казани с «Автомобилистом» в 17.00 по московскому времени.
