Защитник «Ак Барса» Лямкин получил перелом лицевой кости

Хоккеист травмировался по ходу матча с «Северсталью» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

У защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина диагностирован перелом лицевой кости. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Хоккеист получил травму в третьем периоде матча с «Северсталью» (4:3Б) в Казани. Защитник блокировал бросок соперника, после чего кончик клюшки игрока череповчан попал в лицо Лямкина.

Накануне вечером главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сообщил, что хоккеист отправился в медучреждение на снимок.

Лямкин в нынешнем сезоне провел 41 матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 25 (22+3) очков при показателе полезности «+9».

Следующую игру «Ак Барс» проведет 4 января в Казани с «Автомобилистом» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин