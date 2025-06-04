Кафе «Филадельфия» в Арске закрыли из-за кишечной палочки
Кафе опечатали на 14 дней
Работа кафе «Филадельфия» в Арске приостановлена после обнаружения кишечной палочки в готовых блюдах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.
Во время проверки также было зафиксировано несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кафе, обнаружена пищевая продукция без срока годности и описания товара.
Заведение опечатано. Его деятельность приостановлена на 14 дней.
Ранее в Казани закрыли 10 кафе из-за грубых нарушений санитарных норм.
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