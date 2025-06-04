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Кафе «Филадельфия» в Арске закрыли из-за кишечной палочки

13:50, 04.06.2025

Кафе опечатали на 14 дней

Кафе «Филадельфия» в Арске закрыли из-за кишечной палочки
Фото: Динар Фатыхов

Работа кафе «Филадельфия» в Арске приостановлена после обнаружения кишечной палочки в готовых блюдах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Во время проверки также было зафиксировано несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками кафе, обнаружена пищевая продукция без срока годности и описания товара.

Заведение опечатано. Его деятельность приостановлена на 14 дней.

Ранее в Казани закрыли 10 кафе из-за грубых нарушений санитарных норм.

Дарья Сайфиева

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