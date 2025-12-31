Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержанными рейсами в Казани

По имеющимся данным, сегодня произошли следующие задержки: рейс в Омск — более чем на час, рейсы в Шарм‑эш‑Шейх и Санкт‑Петербург — на пять часов

Фото: Максим Платонов

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками авиарейсов в Казани и других городах Приволжского федерального округа. Цель мероприятий — обеспечить соблюдение прав пассажиров.

По имеющимся данным, сегодня произошли следующие задержки:

рейс в Омск — более чем на час;

рейсы в Шарм‑эш‑Шейх и Санкт‑Петербург — на пять часов.

В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры контролируют предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами при задержке рейсов.

Для оперативного реагирования на возможные нарушения в аэропортах развернуты мобильные приемные. Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (910) 796‑59‑45.

Ранее «Реальное время» сообщало, что аэропорт Казани столкнулся с серьезными задержками рейсов как на вылет, так и на прибытие. Онлайн-табло показывает, что задержаны 11 рейсов, причем шесть из них направлены из Санкт-Петербурга. Задерживаются рейсы из Ташкента, Душанбе, Стамбула, Минеральных Вод и Москвы (Шереметьево).

Дмитрий Зайцев