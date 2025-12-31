Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -8 градусов
В отдельных районах слабая метель
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается снег, в отдельных районах слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка -8 градусов, днем — от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».