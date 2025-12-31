Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -8 градусов

07:00, 31.12.2025

В отдельных районах слабая метель

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается снег, в отдельных районах слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка -8 градусов, днем — от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

