С 2026 года ветераны СВО смогут открывать собственный бизнес без проверки нуждаемости

Размер единовременной выплаты на начало предпринимательства составит до 350 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

С 2026 года ветераны специальной военной операции (СВО) и члены их семей смогут получать государственную поддержку на открытие собственного бизнеса посредством заключения социального контракта. Согласно подписанному постановлению, для ветеранов, признанных безработными, появится возможность оформления такого договора независимо от размера среднедушевого дохода семьи.

Супруги ветеранов, являющихся инвалидами I или II группы, также смогут воспользоваться этой возможностью, если сам ветеран откажется от нее. Размер единовременной выплаты на начало предпринимательства составит до 350 тысяч рублей.

Социальный контракт представляет собой соглашение между органом социальной защиты и человеком с низким уровнем доходов, позволяющее получить средства на профессиональное переобучение, открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства или приобретение необходимых вещей для детей. Данный механизм поддержки был введен повсеместно с 2021 года решением президента.

Новая мера реализуется в рамках внесения изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», утвержденных в ноябре 2025 года. Эта инициатива направлена на расширение возможностей для самозанятости и повышения благосостояния ветеранов и их близких.

Дмитрий Зайцев