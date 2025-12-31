США изучат разведданные после заявлений России об атаке дронов на резиденцию президента

По оценке Уитакера, со стороны Украины было бы «безрассудно» совершать подобное нападение на фоне приближения к заключению мира

США намерены изучить разведывательные данные для расследования предполагаемой атаки беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business. Он подчеркнул, что для него ключевым является то, что скажут разведывательные службы США и их союзников о том, «произошла эта атака на самом деле или нет».

По оценке Уитакера, со стороны Украины было бы «безрассудно» совершать подобное нападение на фоне приближения к заключению мира. Он отметил, что Вашингтон собирается «докопаться до сути» произошедшего с помощью имеющихся разведывательных данных.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась атаковать беспилотниками резиденцию президента России. По его словам, для нападения был использован 91 дальнобойный БПЛА, однако все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. В результате инцидента пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

В Кремле эту атаку назвали попыткой срыва мирных переговоров. Сергей Лавров предупредил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию, но при этом не выйдет из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что значение этой атаки было направлено против американского лидера Дональда Трампа. Песков также добавил, что предоставлять доказательства произошедшего нет необходимости, так как атака была «массовой». Сам Дональд Трамп подтвердил, что узнал о случившемся от Владимира Путина, и прокомментировал ситуацию словами: «сейчас неподходящее время для всего этого».

Ранее Bloomberg сообщал о реакции президента США Дональда Трампа, который, по данным агентства, «похоже, встал на сторону Путина» и заявил, что «очень зол» в связи с произошедшим.



Рената Валеева