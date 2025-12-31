В 2025 году на дорогах Казани по вине пьяных водителей погибли три человека

Фото: Мария Зверева

За 12 месяцев 2024 года на дорогах Казани зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Казани в своем телеграм-канале.

В результате этих происшествий три человека погибли, а 79 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести.

Ранее «Реальное время» сообщало, что количество ДТП, совершенных по вине пользователей каршеринга, в Казани снизилось на 30%, а всего по России — на 21%. Таковы результаты исследования пресс-службы «Делимобиля».

Дмитрий Зайцев