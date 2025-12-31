ОАК перенаправит средства на модернизацию Ту‑214, собираемых в Казани

Корпорация сможет направить до 400 млн рублей на продление сроков эксплуатации не менее четырех самолетных узлов

Правительство разрешило ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») перераспределить неиспользованные средства, изначально выделенные на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на модернизацию двух ключевых моделей — Ту‑214 и МС‑21.

Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, ОАК сможет направить до 400 млн рублей на продление сроков эксплуатации не менее четырех самолетных узлов связи на Ту‑214 «Специального летного отряда «Россия». Работы должны быть завершены до конца 2028 года.

Еще до 2,2 млрд рублей разрешено использовать для улучшения летно‑технических и аэродинамических характеристик МС‑21‑310, включая снижение веса самолета. Эти задачи предстоит выполнить до конца 2027 года.

Ту‑214 — среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку до 210 пассажиров. Его серийное производство на «Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова» (филиал ПАО «Туполев») началось в 1996 году, но велось ограниченными партиями, преимущественно для государственных структур. После введения западных санкций и прекращения поставок Boeing и Airbus в Россию власти приняли решение о наращивании выпуска модернизированных Ту‑214 с заменой иностранных комплектующих на отечественные. Первые поставки обновленных самолетов запланированы на 2026 год.

МС‑21‑310 представляет собой базовую версию семейства самолетов МС‑21, разработкой которой занимается ПАО «Яковлев». Изначально проект реализовывался в рамках международной кооперации, однако после введения санкций зарубежные партнеры вышли из сотрудничества, что потребовало ускоренного импортозамещения компонентов. В результате «русифицированный» МС‑21‑310 оказался тяжелее изначальных расчетов, что повлияло на дальность полета: вместо заявленных 5 100 км самолет в двуклассной компоновке на 175 пассажиров сможет преодолевать расстояние до 3 830 км. Серийный выпуск МС‑21 намечен на конец 2026 года.

