Предложения от россиян под Новый год: видеопоздравление от Путина и нарезка салатов

При желании можно купить елочную игрушку в виде Демогоргона из «Очень странных дел» или заказать поздравление из Африки

Фото: Мария Зверева

Пользователи одного из сервисов бесплатных объявлений продолжают радовать оригинальностью предложений. Накануне Нового года ассортимент пополнился нестандартными товарами и услугами, которые привлекают внимание своей уникальностью. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елочная игрушка «Демогоргон»

скриншот с сайта Авито

Одним из популярных запросов стал набор игрушек, вдохновленных сериалом Netflix «Очень странные дела». Поклонники могут порадовать себя фигурками демогоргонов, цены начинаются от скромных 300 рублей.

«Помогу порезать вам салаты к Новому году и уйду»

скриншот с сайта Авито

Перед Новым годом многие задумываются над украшением стола и приготовлением вкусных блюд. Девушка утверждает, что по «сервировке стола и приготовлению еды меня консультировал итальянец — шeф-пoвap». Она отметила, что это не профессиональная работа кейтеринга или приготовления еды, а скорее помощь в нарезке продуктов и подготовке стола.

«Поздравление с Новым годом из Африки»

скриншот с сайта Авито

Если вам надоели стандартные поздравления и хочется удивить друзей необычным праздником, обратите внимание на необычные поздравления с Новым годом от представителей африканских народов.

«Видеопоздравление от Путина»

скриншот с сайта Авито

Видео создается с помощью искусственного интеллекта. Продавец уверяет, что ролик будет выполнен настолько качественно, что воспроизводит характерные особенности речи главы государства, включая голос, манеру говорить и даже знаменитые долгие паузы.

Кологривый поздравит за вас

скриншот с сайта Авито

Заказчик выбирает конкретного исполнителя, после чего получает качественное поздравление, выполненное с учетом индивидуальных особенностей выбранного персонажа. Принцип такой же, как в предыдущем предложении. Видео создает Al, а ваши друзья, родственники получают поздравления от небезызвестного актера.



Ариана Ранцева