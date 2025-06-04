Татарстан возобновит субсидии на переработку молока с 2026 года

Фото: Мария Зверева

С 2026 года Минсельхозпрод Татарстана вновь начнет выдачу субсидий на переработку молока. Об этом на пленарной сессии Национального молочного конгресса сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов.

По словам Гарипова, в прошлом году наблюдалось значительное сокращение производства молочных продуктов. В частности, выпуск сливочного масла упал на 11,8%, а кисломолочных изделий — на 5,2%. Это создало ажиотаж на рынке. Однако с начала этого года ситуация улучшилась: выпуск сливочного масла увеличился на 8%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Гарипов уточнил, что сейчас «взят вектор на увеличение объемов продукции». В настоящее время мощности переработки в республике могут обрабатывать до 4,5 тонны молока в сутки, что составляет 85% от общего объема произведенного молока.

Напомним, что Татарстан завершил 2024 год с рекордным объемом производства сырого молока — 2,287 млн тонн. Это делает регион абсолютным лидером среди всех субъектов России, на который теперь приходится 6,7% всего российского молочного рынка.

Луиза Игнатьева