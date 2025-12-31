Жители Татарстана массово жалуются на сбои в работе Telegram
По информации сервиса, за последний час Telegram вошел в топ сервисов с наибольшим количеством жалоб от пользователей — 14% от общего числа обращений
В Республике Татарстан зафиксированы массовые жалобы на проблемы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.ru (раздел для Татарстана — 16-tatarstan).
По информации сервиса, за последний час Telegram вошел в топ сервисов с наибольшим количеством жалоб от пользователей — 14% от общего числа обращений. График сбоев показывает периодические пики жалоб, причем проблемы наблюдаются в разное время суток.
О каких проблемах сообщают пользователи:
- не загружается мобильное и десктопное приложение;
- не приходят сообщения;
- не загружается медиаконтент;
- проблемы с отправкой сообщений;
- ошибки подключения («Соединение…»).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».