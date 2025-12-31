Новости технологий

Жители Татарстана массово жалуются на сбои в работе Telegram

17:17, 31.12.2025

По информации сервиса, за последний час Telegram вошел в топ сервисов с наибольшим количеством жалоб от пользователей — 14% от общего числа обращений

Фото: Christian Wiediger на Unsplash

В Республике Татарстан зафиксированы массовые жалобы на проблемы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.ru (раздел для Татарстана — 16-tatarstan).

По информации сервиса, за последний час Telegram вошел в топ сервисов с наибольшим количеством жалоб от пользователей — 14% от общего числа обращений. График сбоев показывает периодические пики жалоб, причем проблемы наблюдаются в разное время суток.

О каких проблемах сообщают пользователи:

  • не загружается мобильное и десктопное приложение;
  • не приходят сообщения;
  • не загружается медиаконтент;
  • проблемы с отправкой сообщений;
  • ошибки подключения («Соединение…»).
Дмитрий Зайцев

