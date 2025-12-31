Жители Татарстана массово жалуются на сбои в работе Telegram

По информации сервиса, за последний час Telegram вошел в топ сервисов с наибольшим количеством жалоб от пользователей — 14% от общего числа обращений

В Республике Татарстан зафиксированы массовые жалобы на проблемы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.ru (раздел для Татарстана — 16-tatarstan).

По информации сервиса, за последний час Telegram вошел в топ сервисов с наибольшим количеством жалоб от пользователей — 14% от общего числа обращений. График сбоев показывает периодические пики жалоб, причем проблемы наблюдаются в разное время суток.

О каких проблемах сообщают пользователи:

не загружается мобильное и десктопное приложение;

не приходят сообщения;

не загружается медиаконтент;

проблемы с отправкой сообщений;

ошибки подключения («Соединение…»).

Дмитрий Зайцев