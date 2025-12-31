МВД опровергло слухи о привлечении иностранцев на службу в полицию

МВД России прорабатывает миграционный эксперимент, не связанный с трудоустройством иностранцев в полиции

Фото: Динар Фатыхов

30 декабря пресс‑центр МВД России опубликовал официальное сообщение о подготовке эксперимента по регулированию трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Об этом сообщает Ирина Волк

Согласно документу, эксперимент планируется провести в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Его цель — упорядочить миграционные процессы и предотвратить бесконтрольное нахождение мигрантов на территории страны.

В рамках инициативы будет апробироваться порядок организованного набора иностранных работников на территории РФ. При этом город федерального значения Москва и Московская область в эксперимент не войдут.

МВД особо отмечает, что в ряде телеграм‑каналов появилась недостоверная информация о якобы планируемом привлечении иностранных граждан на службу в полицию. Ведомство подчеркивает: эти сведения не соответствуют действительности.

Действующее законодательство (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 №342‑ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») прямо запрещает нахождение на службе в органах внутренних дел лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство и иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за рубежом.



Дмитрий Зайцев