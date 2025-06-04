«Отправлю своих детей вместе с внуками»: в Казани открыли выставку «СИБУР. Дом полимеров»

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Мэр Казани Ильсур Метшин, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и ректор КНИТУ Юрий Казаков открыли в Казани образовательную выставку «СИБУР. Дом полимеров».

Экспозиция разместилась на территории Присутственных мест Казанского кремля и будет работать до 29 июня. Проект направлен на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также на ознакомление широкой аудитории с технологиями производства и переработки полимеров. Посещение выставки и все занятия бесплатны для всех желающих.

— Эта выставка говорит о вашей заботе о профориентации наших детей, — отметил Ильсур Метшин. — Когда они увидят, из чего состоит наша жизнь вокруг, многие из них захотят прийти и стать вашими сотрудниками, заниматься процветанием наших предприятий. -

Проект «Дом полимеров» был впервые представлен на международной выставке «Россия» на ВДНХ в 2023—2024 годах, где его посетили более 160 тысяч человек, включая 6,5 тысячи школьников. После реконструкции московского павильона выставка путешествует по городам присутствия компании, побывав уже в Дзержинске, Кстово, Благовещенске, Ноябрьске, Нягани и Пыть-Яхе. Там ее посетили 12 тысяч человек, включая 7,3 тысячи школьников.

Мэр Казани подчеркнул важность таких инициатив: «Очень жаль, что у меня был только час на посещение. Я точно сюда отправлю своих детей вместе с внуками».

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Напомним, что жители и гости Казани могут посетить выставку ежедневно, включая выходные дни, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 11:00 до 20:00. Вход в «Дом полимеров» свободный. Работа региональной выставки продлится до 29 июня.

Матвей Гавриков