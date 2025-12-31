Поезд из Адлера в Казань задерживается из-за аномального снегопада в Краснодарском крае

31 декабря 2025 года ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказался обесточен

Фото: Максим Платонов

Железнодорожники Краснодарского края срочно восстанавливают движение поездов, прерванное сильным снегопадом. Из-за погодных условий, налипания снега и льда на провода и деревья, некоторые станции оказались обесточены, вызвав задержки составов. Для устранения последствий задействованы сотни сотрудников и специальная техника.

Среди поездов, попавших в аналогичную ситуацию поезд №116 «Адлер — Казань». На это обратило внимание «Реальное время». На станции «Хадыженская» он простоял больше на 1 час и 3 минуты, а на следующей — Кабардинская еще час.





В настоящий момент поезда проходят проблемные участки по временной схеме, включая использование тепловозов. Уже начались первые отправления. Ремонтные бригады работают круглосуточно, стараясь минимизировать отставание от расписания.

В пострадавших поездах поддерживают комфортную температуру, пассажиров обеспечивают горячим питанием. Сотрудниками поездных бригад оказывается вся необходимая помощь. Несмотря на сложную погоду и трудности с доставкой продуктов, ситуация находится под контролем оперативного штаба РЖД.

Сообщается, что обо всех изменениях в движении пассажиров уведомляют посредством SMS-сообщений. В РЖД принесли извинения за временные неудобства и обещают сделать все возможное, чтобы каждый смог вовремя попасть домой и реализовать свои новогодние планы.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в аэропорту Казани задержаны десятки вылетов и прилетов, два рейса в Стамбул отменены.

Дмитрий Зайцев