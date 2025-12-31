Роспотребнадзор Татарстана принял 414 звонков по качеству детских товаров и новогодних подарков

Специалисты дали консультации по основным требованиям к приобретаемым товарам и проведению праздников

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану подвело итоги работы специализированной горячей линии, функционировавшей с 8 по 19 декабря 2025 года. Консультации проводились специалистами управления, территориальных органов ведомства и консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

Всего за указанный период поступило 414 обращений от жителей Татарстана. Наиболее часто задаваемые вопросы касались:

качества и безопасности сладких подарков с игрушками (14,4%);

качества сладких подарков без игрушек (12%);

особенностей покупки детской одежды (8%).

Значительное число консультаций связано с организацией праздничных мероприятий для детей в образовательных учреждениях (34,9%) и других организациях (27,3%), а также с вопросами перевозки организованных групп детей к месту проведения мероприятий (19%).

Основными темами консультаций были:

требования к маркировке и сертификации сладких наборов;

соблюдение сроков годности и комплектности набора;

безопасность игрушек и проведение массовых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.

За время работы горячей линии жалоб на покупку некачественных товаров или нарушения требований не зарегистрировано, основания для проведения проверок отсутствуют.

Ранее «Реальное время» рассказывало, через сколько дней надо перестать есть блюда новогоднего стола.

Дмитрий Зайцев