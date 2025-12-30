«Ак Барс» завершил год победой над «Северсталью» в Казани

Команда Анвара Гатиятулина победила в серии буллитов

«Ак Барс» победил дома «Северсталь» со счетом 4:3 по буллитам в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина закончила год на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Хмелевский, Владимир Алистров, Кирилл Семенов. У «Северстали» дважды отличился Адам Лишка, еще раз забил Александр Скоренов. Решающий бросок в буллитной серии нанес форвард «барсов» Артем Галимов.

В концовке третьего периода серьезную травму получил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 4 января в Казани с «Автомобилистом» в 17:00 по московскому времени.

После победы над «Северсталью» в активе команды Гатиятулина стало 56 очков, что является вторым результатом на Востоке.

Зульфат Шафигуллин