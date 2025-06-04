Глава СК России поручил проверить нарушения прав дольщиков в Набережных Челнах

Житель Набережных Челнов обратился в приемную главы Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на нарушения прав дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он и другие покупатели заключили договоры с ООО «СЗ «Современное строительство» на приобретение квартир в многоквартирном доме на улице Раскольникова. Здание должно было быть введено в эксплуатацию в июле 2023 года, но застройщик до сих пор не выполнил свои обязательства, а работы по строительству не завершены.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на многочисленные обращения пострадавших, ситуация не изменилась. В связи с этим Следком России по Татарстану начал процессуальную проверку по данному делу.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому предоставить отчет о ходе проверки и ее результатах. Исполнение этого поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Напомним, что в Казани дольщики компании «Байхаус» не могут получить свои деньги и жилье, за которое заплатили. Вместо того чтобы радоваться новоселью, они выходят на улицы с требованиями вернуть свои средства. Люди, вложившие деньги в строительство, остаются без жилья и сталкиваются с угрозами от представителей застройщика.



Анастасия Фартыгина