Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим 2026 годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с приближающимся 2026 годом. В своем обращении он выразил сердечные пожелания жителям и друзьям города, подчеркнув особое значение Нового года как семейного и любимого всеми праздника, наполненного надеждами и ожиданием чудес.

Метшин обратил внимание на значительные достижения 2025 года, направленные на улучшение условий жизни казанцев и привлечение гостей. Он высоко оценил активность и неравнодушие жителей, их любовь к родному городу и желание поддерживать его развитие.

— Убежден, что в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане, Год единства народов России мы вместе продолжим оказывать помощь защитникам Отечества и труженикам тыла, упрочим межнациональный мир в нашем городе, — отметил мэр.

Особое внимание Ильсур Метшин уделил важности Года воинской и трудовой доблести в Татарстане, обозначив готовность продолжать оказание поддержки защитникам Отечества и сохранять межэтнический мир.

Завершая поздравление, Метшин выразил надежду, что 2026 год принесет новые перспективы и успешные свершения, призванные способствовать общему благу. Он искренне пожелал жителям крепкого здоровья, счастья, приятных впечатлений и исполнения всех желаний в наступающем году.

