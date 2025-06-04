В Татарстане местный житель обвиняется в убийстве, совершенном в 1998 году

Фото: Максим Платонов

Следственные органы Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего Андрея Иванова, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 августа 1998 года в Зеленодольске, когда Иванов вместе с сообщником открыл огонь по Виктору Курицину, лидеру конкурирующей преступной группировки.

По версии следствия, нападение произошло на фоне борьбы за контроль над продовольственным рынком города. Оба нападающих произвели не менее двух выстрелов в Курицина, который получил огнестрельные ранения, но выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Работа следователей привела к раскрытию личностей злоумышленников. Иванов был задержан в результате совместных действий следственных органов и полиции. Его сообщник был убит в 2002 году по указанию Курицина, который сейчас отбывает пожизненный срок за другие тяжкие преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленодольский городской суд для дальнейшего рассмотрения, сообщила Генпрокуратура.

Анастасия Фартыгина