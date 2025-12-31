Тренер назвал возможные сроки возвращения Александра Большунова в сборную России

Большунов готовится к возвращению на лыжи

Фото: Динар Фатыхов

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил РИА «Новости» о возможных сроках возвращения спортсмена Александра Большунова к соревновательной практике. Татарстанский спортсмен из-за ухудшения самочувствия пропустил пятый этап Кубка России, проводившийся с 26 по 28 декабря в Кирово-Чепецке.

Бородавко подчеркнул, что возвращение Большунова зависит исключительно от его физического состояния. По мнению тренера, спортсмен сможет возобновить выступления, скорее всего, на следующем этапе Кубка России, который пройдет в Казани с 15 января.

Ранее «Реальное время» рассказывало о главных достижениях и ключевых событиях из жизни ведущих спортивных клубов республики.



Дмитрий Зайцев