Тренер назвал возможные сроки возвращения Александра Большунова в сборную России
Большунов готовится к возвращению на лыжи
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил РИА «Новости» о возможных сроках возвращения спортсмена Александра Большунова к соревновательной практике. Татарстанский спортсмен из-за ухудшения самочувствия пропустил пятый этап Кубка России, проводившийся с 26 по 28 декабря в Кирово-Чепецке.
Бородавко подчеркнул, что возвращение Большунова зависит исключительно от его физического состояния. По мнению тренера, спортсмен сможет возобновить выступления, скорее всего, на следующем этапе Кубка России, который пройдет в Казани с 15 января.
Ранее «Реальное время» рассказывало о главных достижениях и ключевых событиях из жизни ведущих спортивных клубов республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».