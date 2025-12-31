Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в канун 2026 года

Глава республики убежден, что общими усилиями и поддержкой друг друга мы сможем добиться поставленных целей

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики накануне нового 2026 года. Он напомнил, что до праздника остался короткий промежуток времени, и призвал встретить его с оптимизмом и уверенностью в будущем. Глава отметил значимость Года защитника Отечества и юбилейной даты победы, особо выделяя усилия по оказанию помощи военнослужащим и семьям участников специальной военной операции. Минниханов напомнил, что 2026 год провозглашен Годом воинской и трудовой доблести, подчеркивая необходимость укрепления гражданского единства.

Минниханов выразил благодарность военным, находящимся на службе, отметив их мужество и самоотверженность. Он выразил уверенность в скорой победе и возвращение солдат домой.

Рассказывая о достижениях 2025 года, глава республики упомянул успехи в сохранении стабильности экономики и социальной сферы. Были перечислены проекты капитального строительства и ремонта культурных центров, спортивных площадок, школ, детских садов и медицинских учреждений. Было отмечено начало крупных республиканских программ модернизации коммунальных сетей и предоставления жилья многодетным семьям.

Раис подчеркнул важность продолжения усилий по повышению уровня жизни граждан и обеспечению условий для самореализации молодежи. Он выразил убеждение, что совместными силами удастся преодолеть стоящие перед республикой задачи.

В заключение Минниханов поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом, выразив пожелания счастья, здоровья и успеха в предстоящем году.

Дмитрий Зайцев