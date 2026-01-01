Россия встретила новый, 2026 год: Петропавловск-Камчатский первым услышал бой курантов
Москва, Санкт-Петербург и Казань отпраздновали наступление Нового года в полночь по московскому времени
В ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года жители России встретили Новый год — в соответствии с расположением регионов в разных часовых поясах. Эстафета праздника прошла от самых восточных рубежей страны до самой западной точки, заняв в общей сложности 9 часов.
Первыми 2026 год встретили жители Камчатского края (Петропавловск‑Камчатский) и Чукотского автономного округа. Для них полночь наступила, когда в Москве было еще 15:00 31 декабря — разница составляет 9 часов.
Спустя час, в 16:00 по московскому времени, к празднованию присоединились Магаданская и Сахалинская области (разница с Москвой — 8 часов).
В 17:00 по московскому времени (разница — 7 часов) бой курантов услышали в Приморском крае (Владивосток), Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Далее, в 18:00 мск (разница — 6 часов), новый год пришел в Амурскую область и Забайкальский край.
В 19:00 по Москве (разница — 5 часов) праздничные огни зажглись в Иркутской области и Республике Бурятия.
Когда в столице было 20:00 (разница — 4 часа), к новогодней волне подключились Республика Хакасия, Республика Тыва, Республика Алтай, Красноярский край и Кемеровская область.
В 21:00 по московскому времени (разница — 3 часа) праздник наступил в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае.
В 22:00 мск (разница — 2 часа) встретили Новый год в Республике Башкортостан, Пермском крае и ряде областей Уральского региона: Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты‑Мансийском и Ямало‑Ненецком автономных округах.
За час до московской полуночи, в 23:00 (разница — 1 час), новогодние торжества начались в Удмуртской Республике и ряде поволжских областей: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях.
Казань и Санкт-Петербург перешли в 2026 год одновременно с Москвой, в полночь по московскому времени. Жители трех столиц вышли на улицы, площади и набережные, устраивая фейерверки и массовые гуляния. В этот момент по всей стране прозвучали куранты, вспыхнули фейерверки и прозвучали традиционные поздравления.
Последней к общероссийской новогодней эстафете присоединилась Калининградская область: здесь полночь наступила на час позже Москвы — в 01:00 1 января по московскому времени.
Таким образом, от первой до последней новогодней полуночи в России прошло 9 часов — и каждый регион в свое время стал частью единой праздничной атмосферы, объединяющей всю страну.
