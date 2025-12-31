Около главной елки Казани ограничили движение и запретили парковаться

Ограничения вступили в силу с 20:00 31 декабря

Фото: Артем Дергунов

Госавтоинспекция Казани ввела ограничения на движение и парковку автомобилей возле главной городской елки. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

— Введение временных ограничений на движение и стоянку автотранспорта в связи с организацией новогодних торжественных мероприятий.

Ограничения будут действовать с 20:00 31 декабря 2025 года до 00:00 14 января 2026 года.

На этот период вводится запрет на проезд и остановку машин по следующим участкам: по улице Сибгата Хакима ограничено движение в оба направления — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Также закрыт проезд по всей длине улицы Бондаренко — от дома №3 по улице Сибгата Хакима до места примыкания к той же улице.

Дмитрий Зайцев