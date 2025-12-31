Дроны атаковали Туапсе: два человека госпитализированы, повреждены портовая инфраструктура и НПЗ

Инцидент повлек за собой возгорания на территории НПЗ и причала

Фото: Дарья Пинегина

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе в Краснодарском крае два человека получили ранения и были госпитализированы. По данным оперативного штаба региона, серьезные повреждения получили один из причалов морского порта, оборудование на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), а также фасады и остекление пяти жилых домов, в том числе четырех многоквартирных, где также была повреждена газовая труба.

Инцидент повлек за собой возгорания на территории НПЗ и причала. На нефтеперерабатывающем заводе пожар охватил площадь в 300 квадратных метров, однако был оперативно локализован и потушен. Аналогично, возгорание на портовом причале также удалось быстро ликвидировать благодаря слаженным действиям экстренных служб. К работам по устранению последствий и тушению пожаров были привлечены значительные силы: 64 человека и 16 единиц специализированной техники, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее, 30 декабря, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщало Министерство обороны РФ, эти аппараты были сбиты над территорией Калужской области (14 БПЛА), Республики Крым (5 БПЛА), Белгородской области (3 БПЛА), Московского региона (3 БПЛА, два из которых направлялись к столице), а также по одному БПЛА над Курской и Тульской областями. Туапсе, являясь крупным портом на Черном море и важным центром нефтепереработки, традиционно относится к стратегически значимым объектам инфраструктуры региона.

Рената Валеева