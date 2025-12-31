В 2025 году индекс Мосбиржи IMOEX завершил год падением на 4%

Индекс РТС (RTSI), рассчитываемый исходя из суммарной долларовой капитализации, показал положительную динамику, увеличившись за год на 24,73%

Фото: Максим Платонов

В 2025 году индекс Мосбиржи IMOEX завершил год падением на 4,04%, опустившись с уровня 2883,04 до отметки 2766,62 пункта. Таким образом, индекс второй год подряд закрылся в отрицательной зоне, подобное не наблюдалось с конца девяностых годов прошлого века. Максимальная точка показателя была достигнута в феврале, составив 3371,06 пункта, тогда как минимальное значение зафиксировано в октябре — 2457,87 пункта. Об этом сообщает РБК.

В отличие от индекса Мосбиржи, индекс РТС (RTSI), рассчитываемый исходя из суммарной долларовой капитализации, показал положительную динамику, увеличившись за год на 24,73% — с 893,22 до 1114,13 пункта. Наибольшее значение в течение года составило 1267,16 пункта, наименьшее — 845,24 пункта.

Комментируя итоги года, Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал», отметил нестабильность российского рынка акций в 2025-м. Индекс Мосбиржи демонстрировал значительные колебания, обусловленные преимущественно новостным фоном вокруг ситуации на Украине и действиями американского президента, чьи высказывания периодически провоцировали как покупки, так и продажи российских активов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что торги на Мосбирже на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников (23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года) проведут в формате дополнительной сессии выходного дня — с 09:50 до 19:00 мск.

Дмитрий Зайцев