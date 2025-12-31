Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2026 годом
Первыми обращение президента увидели жители Дальнего Востока
Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2026 годом. Первыми обращение президента увидели жители Дальнего Востока. По традиции президент выступил с новогодним обращением из Кремля.
— Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо, — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину, и добавил, что Россия верит в бойцов и в победу.
Напомним, что ранее татарстанцев поздравили с наступающим 2026 годом раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
