В Германии совершили крупнейшее ограбление в истории ФРГ: преступники вынесли ценности на €90 млн

Злоумышленники проделали проход в стене хранилища банка

Фото: Реальное время

Во вторник, 30 декабря, стало известно об ограблении, произошедшем в городе Гельзенкирхен, где преступники вынесли ценности на сумму до 90 млн евро из депозитных ячеек банка Sparkasse. Инцидент, который, по данным Associated Press, может стать одним из крупнейших в истории Федеративной Республики, затронул около 2,7 тыс. клиентов финансового учреждения.

Ограбление произошло в понедельник. Злоумышленники проделали проход в стене хранилища банка, получив доступ к более чем 3,2 тыс. индивидуальных банковских ячеек. Эти ячейки использовались примерно 2,5—3 тыс. клиентов. Каждая из ячеек была застрахована на сумму до 10,3 тыс. евро, однако, как подчеркивают представители пострадавших, реальная стоимость хранившихся там ценностей могла быть значительно выше, учитывая возможное наличие семейных реликвий, ценных бумаг и крупных сумм наличных средств, не всегда покрываемых стандартной страховкой.

Момент обнаружения преступления пришелся на 16:00 по местному времени (18:00 мск) понедельника, когда в отделении Sparkasse сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место пожарные расчеты и полицейские обнаружили не только сработавшую систему, но и проделанную грабителями дыру в стене, ведущую в полностью разграбленное хранилище.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Свидетели сообщили правоохранительным органам, что на выходных видели нескольких мужчин, переносивших объемные сумки в гараж, расположенный неподалеку от банка. Камеры наблюдения в этом гараже зафиксировали нескольких человек в масках, использующих угнанную машину.

У отделения банка начали собираться десятки, а затем и сотни разъяренных клиентов — по разным оценкам, не менее 200 человек. Они требовали от руководства банка немедленно предоставить информацию о произошедшем, разъяснить детали кражи и сообщить о механизмах и сроках выплаты компенсаций за украденные ценности.

Рената Валеева