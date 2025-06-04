Татарстан вошел в тройку лучших регионов России для майнинга криптовалюты

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из самых выгодных регионов России для майнинга криптовалют. Республика заняла третье место по стоимости содержания от 3 до 12 майнинг-машин, сообщает издание «Эксперт».

Аналитики подсчитали, что содержание 12 майнинг-устройств в Татарстане обойдется почти в 1,4 млн рублей в год. Более низкие расходы на содержание оборудования зафиксированы только в Хакасии и Красноярском крае, где затраты составят в среднем 1,3 млн рублей.

Хакасия также признана самым выгодным регионом для «домашнего» майнинга. При потреблении электроэнергии в 6 тыс. кВт в месяц, жители квартир с электроплитами потратят около 162 тыс. рублей в год. Если в доме есть электроотопление, расходы снизятся до 157 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На следующих местах расположились Мурманская область (234 и 218 тыс. рублей), Башкортостан (265 тыс. рублей) и Тюменская область (211 тыс. рублей).

Накануне министр энергетики Сергей Цивилев объявил о планах ввести круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае до 2031 года.



Анастасия Фартыгина