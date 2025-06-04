В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста: повреждений нет

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Кремле сообщили о взрыве, который произошел у Крымского моста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил инцидент, подчеркнув, что мост функционирует без повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает, — уточнил Песков, комментируя информацию украинских спецслужб о предполагаемой атаке на мост.

Во вторник стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Время приостановки движения зафиксировано 3 июня в 15.23 по московскому времени.

Песков также добавил, что Россия принимает меры предосторожности в связи с действиями Киева и его атаками на мирные объекты.

Анастасия Фартыгина