Продажи автомобилей в последнюю рабочую неделю выросли

Тем не менее по сравнению с соответствующей неделей прошлого года отмечается снижение на 11%.

Фото: Артем Дергунов

За минувшую полную рабочую неделю продажи легковых автомобилей увеличились на 18%, составив 33,4 тысячи машин. Тем не менее по сравнению с соответствующей неделей прошлого года отмечается снижение на 11%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Продажи легких коммерческих автомобилей продемонстрировали еще больший рост — на 34,4%, реализовав 2,37 тысячи единиц техники. Однако этот показатель оказался ниже результата прошлой недели на 33,7%.

Регистрация грузового транспорта показала положительную динамику, увеличившись на 26,6% до 1743 зарегистрированных транспортных средства. Рост охватил и сегмент тяжелых грузовиков (HCV), чьи продажи увеличились на 29% до 1359 единиц. Среднетоннажные автомобили (MCV) добавили лишь 18%. Относительно прошлого года продажи грузового автотранспорта остались на негативной динамике.

Дмитрий Зайцев