«Тренер-работяга, не лентяй»: «Нефтехимик» официально представил Игоря Гришина

В Нижнекамске объявили имя нового главного тренера команды

Новым главным тренером «Нефтехимика» стал Игорь Гришин. О назначении главного тренера команды было объявлено в соцсетях клуба в среду. Срок соглашения со специалистом будет оглашен позже. Прошедший хоккейный год Гришин провел у руля петербургского «Динамо» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

— Игорь Владимирович — опытный специалист с яркой тренерской биографией и серьезными достижениями, мастер своего дела. Он работал с ведущими клубами России и юниорской сборной, — говорится в заявлении клуба.

«Умение работать с молодежью соответствует философии «Нефтехимика»

Планируется, что в новый тренерский штаб «Нефтехимика» также войдут помощники главного тренера Алексей Пепеляев и Максим Кривоножкин, которые ранее работали с ним в петербургском «Динамо». Продолжат выполнять свои обязанности тренер по вратарям Алексей Митрошин и тренер по физподготовке Александр Ураков.

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов заметил, что умение Гришина работать с молодыми хоккеистами соответствует клубной философии.

— Игорь Владимирович умеет ставить командам яркий, атакующий хоккей. Его умение работать с молодежью соответствуют нашей философии. Мы верим, что под его руководством команда выйдет на новый уровень, — заявил Ларионов.

Достижения Гришина

Прошлый сезон Гришин провел в петербургском «Динамо». Под его руководством команда заняла шестое место в регулярном чемпионате ВХЛ. В плей-офф петербуржцы дошли до полуфинала Кубка Петрова, где уступили будущему победителю турнира нижегородскому клубу «Торпедо-Горький».

В послужном списке Гришина имеется опыт работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В московском «Спартаке» специалист замещал должность главного тренера часть сезона-2022/23. При этом концовку того хоккейного года Гришин заканчивал в фарм-клубе красно-белых, с которым в итоге выиграл плей-офф ВХЛ. Также он успел поработать в юниорской сборной России, уфимском «Толпаре» и «Рязани».

предоставлено ВХЛ

На посту главного тренера «Нефтехимика» специалист заменил Олега Леонтьева. Бывший рулевой нижнекамцев был отправлен в отставку после второго подряд невыхода в плей-офф КХЛ. Кроме него, тренерский штаб клуба покинул словак Марцел Озимак.

«Тренер-работяга, не лентяй»

В отличие от своего предшественника, который предпочитал силовой активный хоккей, Гришин исповедует атакующую игру. Считается, что такой стиль позволяет максимально прокачивать молодых хоккеистов и облегчает адаптацию к взрослому хоккею.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» высоко оценил потенциал Гришина. По словам эксперта, это амбициозный специалист, способный работать с командами уровня «Нефтехимика».

— В ВХЛ он неплохо работал, но в «Спартаке» у него что-то не задалось. Он тренер со своим видением хоккея, можно сказать, ищущий. Не знаю, какие еще были варианты у «Нефтехимика», но Гришин достаточно амбициозный специалист. Это человек не из блатных, не лентяй, который просто присутствует на лавочке. Тренер-работяга, а вот получится у него в КХЛ — вопрос. В ВХЛ у него была неплохая команда, со средними игроками. Уровень ВХЛ он уже, возможно, перерос. В КХЛ многое будет зависеть от того, кого он выберет в помощники, какой концепции придерживаться, — считает Плющев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ближайшее время в нижнекамском клубе также планируют провести пресс-конференцию с участием руководства и нового тренера команды. Ожидается, что на ней будут объявлены срок контракта и задачи, поставленные перед тренерским штабом «Нефтехимика».



Зульфат Шафигуллин