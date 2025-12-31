Российские военные сбили 371 украинский беспилотник и улучшили позиции в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о поражении украинских энергоблоков и успешных действиях на Купянском направлении

Фото: Артем Дергунов

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало отчет о ходе специальной операции на Украине. Сообщается, что за последние сутки российские вооруженные силы сбили 371 украинский беспилотник самолетного типа. Помимо этого, были нанесены удары по энергетическим объектам, использующимся в интересах украинского военного производства.

Российские военные подразделения предотвратили три попытки украинских сил прорвать оборону в районе Купянска Харьковской области. Отмечается активное продвижение вперед группировок российских войск «Центр», «Южная» и «Север», которые улучшили свои позиции в зоне специальной операции. Группировка «Восток» также продвинулась глубже в оборонительные порядки украинской армии.

Сообщается, что указанные действия российских военных направлены на подавление военной инфраструктуры Украины и нейтрализацию попыток контратак. Подробности операций раскрываются поэтапно, подчеркивается эффективность работы российских ПВО и точное поражение назначенных целей.

Дмитрий Зайцев