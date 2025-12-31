Новости общества

Банки вводят дополнительную проверку при снятии крупных сумм наличными

13:21, 31.12.2025

При попытке клиента вывести крупную сумму операция временно блокируется, после чего представитель банка связывается с клиентом для подтверждения транзакции

Фото: Мария Зверева

Российские банки усилили контроль за снятием крупных сумм наличных денег через банкоматы, сообщило агентство РИА «Новости».

По данным издания, при попытке клиента вывести крупную сумму операция временно блокируется, после чего представитель банка связывается с клиентом для подтверждения транзакции.

После успешного подтверждения банк разрешает провести операцию повторно спустя пять минут. Клиенты подтверждают получение необходимой суммы при повторном запросе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что россияне столкнулись с блокировкой банковских карт после переводов между своими счетами.

Дмитрий Зайцев

