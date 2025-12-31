Банки вводят дополнительную проверку при снятии крупных сумм наличными

Фото: Мария Зверева

Российские банки усилили контроль за снятием крупных сумм наличных денег через банкоматы, сообщило агентство РИА «Новости».

По данным издания, при попытке клиента вывести крупную сумму операция временно блокируется, после чего представитель банка связывается с клиентом для подтверждения транзакции.

После успешного подтверждения банк разрешает провести операцию повторно спустя пять минут. Клиенты подтверждают получение необходимой суммы при повторном запросе.

Дмитрий Зайцев