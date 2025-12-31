Для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений
Такое распоряжение подписано правительством с целью поддержать финансовую устойчивость компаний в сложной ситуации, связанной с внешними ограничениями
Срок уплаты взносов в фонд персональной ответственности для туроператоров выездного туризма продлен до 15 апреля 2026 года. Такое распоряжение подписано правительством с целью поддержать финансовую устойчивость компаний в сложной ситуации, связанной с внешними ограничениями. Соответствующая информация появилась на портале правительства страны.
Несмотря на изменение срока платежей, защита прав туристов останется неизменной. Освободившиеся средства позволят вернуть деньги клиентам, забронировавшим путешествия в страны с действующими угрозами безопасности.
Законодательством предусмотрено внесение взносов равными частями ежеквартально, не позднее 15 числа следующего месяца. Ранее аналогичные решения о переносе сроков принимались правительством в 2021, 2022 и 2025 годах вследствие пандемии COVID-19 и санкций.
