Татарстан получит полмиллиарда на промпарки, состоялся второй раунд переговоров России и Украины
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 2 июня.
- Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует открыть собственное представительство в Татарстане. Новый офис РЭЦ в Казани станет семнадцатым по счету представительством центра в России. Он позволит местным компаниям получать необходимую поддержку непосредственно в регионе, без необходимости обращаться в федеральный центр.
- Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Юлия Андреева покинула свой пост. На новую должность она еще не перешла и находится в отпуске. В пресс-службе вуза сообщили, что Андреева ушла по собственному желанию.
- Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, договоренностей о прекращении огня и организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского достигнуто не было. Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене телами погибших военных. Остальные заявления Мединского — в материале «Реального времени».
- В Татарстане увеличен минимальный потреббюджет на первый квартал 2025 года. Теперь его размер составит 26,4 тыс. рублей. Напомним, на IV квартал 2024 года он составил 25,2 тыс. рублей.
- Доходную часть бюджета Татарстана в 2025 году предлагается увеличить на 32,9 млрд рублей. Одним из источников станут налоговые и неналоговые доходы республики. Отмечается, что плановое значение по НДФЛ вырастет на 4 млрд рублей из-за роста средней заработной платы. Неналоговые доходы планируется увеличить на 12,5 млрд рублей.
- Директор АНО «ФК «Рубин» Шамил Хуснутдинов покидает казанский клуб по соглашению сторон. Он занимал пост директора «Рубина» с января 2023 года, придя в клуб после отставки Рустема Сайманова.
- В Татарстане планируется создать координационный совет, который будет заниматься развитием креативных индустрий. В него могут войти ключевые фигуры республиканской власти, включая премьер-министра республики Алексея Песошина и вице-премьера Лейлу Фазлееву. Контроль за работой совета возложат на Минкульт Татарстана.
- В российских школах предлагают ввести курс по безопасной и эффективной работе с нейросетями. Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира направил соответствующий запрос в Минпросвещения.
- На трассе М-12 в Татарстане появятся шумовые полосы общей протяженностью 92 км. Для повышения безопасности движения дорожники нанесут разметку «Держи дистанцию» на двух участках общей длиной 4 км.
- Представительство автоконцерна Kia в России, «Киа Россия и СНГ», объявило об отзыве 55 тыс. автомобилей трех моделей: Sorento, Soul и Cerato. Причиной стал риск короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, расположенного в моторном отсеке.
- Для подготовки и проведения фестиваля VK Fest с 20.00 28 июня до 23.00 29 июня могут ввести ограничения на движение и парковку автомобилей на участках улиц Сибгата Хакима и Бондаренко. 28 июня при необходимости с 5.00 до 23.00 перекроют движение по улице Подлужной.
- На цветочное оформление Казани выделят 55 млн рублей, сообщили в исполкоме города. Клумбы появятся на 59 улицах, в том числе Пушкина, Лобачевского, Ершова, Павлюхина, Оренбургском тракте. Площадь цветников составит 6 тыс. кв. м.
- В Татарстане вечером 2 июня и ночью 3 июня прогнозируются ухудшения погодных условий. Местами ожидаются сильные дожди и порывистый ветер со скоростью 15—20 м/с. В Казани также предсказываются сильный дождь и ветер до 15—18 м/с.
- В России может появиться система на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая будет следить за соблюдением правил дорожного движения самокатчиками. Она будет фиксировать такие нарушения, как проезд по пешеходному переходу без остановки или движение вдвоем на одном самокате.
- Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера команды. Новым главным тренером назначен Игорь Ларионов. Причиной отставки Ротенберга названо недостижение командой поставленных спортивных результатов. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 СКА занял седьмое место в таблице Западной конференции и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо» со счетом 2-4.
- Для развития индустриального парка «Лаишево» и технопарка «Иннопарк» Татарстан получит более 520 млн рублей. Дополнительное финансирование на эти цели выделят также Башкортостану и Москве.
- Международная федерация хоккея (IIHF) решила не допускать сборную России к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Решение было принято после запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендациями от марта 2023 года. IIHF завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров без участия российской сборной.
Галия Гарифуллина, Елизавета Пуншева
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