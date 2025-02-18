В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырос до 25,2 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане на IV квартал 2024 года составил 25,2 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

По сравнению с III кварталом 2024 года, когда бюджет составлял 24,6 тыс. рублей, рост составил 2,6%. В в IV квартале 2023 года минимальный бюджет был на уровне 22,5 тыс. рублей, что означает увеличение на 12,2%, или 2,7 тыс. рублей за год.

Минимальный потребительский бюджет отражает стоимость необходимого набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей, необходимых для поддержания активного образа жизни и воспроизводства рабочей силы.

Напомним, что в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. рублей, что является самым низким показателем за весь год. Татарстан занял шестое место среди 30 регионов-лидеров по объему выданных потребительских кредитов с показателем 198,6 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина