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В Татарстане создадут совет для поддержки креативных индустрий

14:05, 02.06.2025
В Татарстане создадут совет для поддержки креативных индустрий
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане планируется создать координационный совет, который будет заниматься развитием креативных индустрий. Эта информация содержится в проекте распоряжения Кабмина республики, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В новый совет могут войти ключевые фигуры республиканской власти, включая премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и вице-премьера Лейлу Фазлееву. Также в состав совета войдут начальник Управления культуры и развития языков народов Ляйсан Низамова, первый замглавы Минкульта Юлия Адгамова и председатель Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев, а также другие представители.

  • Контроль за работой совета будет осуществляться Минкультом Татарстана.

Напомним, что с 19 по 20 июня в Казани состоится Международный научный форум «Просветительство и межкультурный диалог: наследие Каюма Насыри в контексте современных исследований». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения известного татарского просветителя.

Анастасия Фартыгина

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