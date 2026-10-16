У издателя игры «Мир танков» появился новый владелец

При этом управляющая команда «Леста Игры» и стратегия ее развития остаются неизменными

Фото: Максим Платонов

Новым собственником игровой студии «Леста», издающей в России проекты «Мир танков» и «Мир кораблей», стала компания АО «Промышленные сооружения». Это консорциум частных инвесторов, нацеленных на развитие российской игровой индустрии.

— Управляющая команда «Леста Игры» и стратегия ее развития остаются неизменными, мы продолжаем работать над текущими и новыми продуктами, — подчеркнули в пресс-службе студии.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В «Промышленных сооружениях» заявили, что поддерживают как текущие подходы к развитию трилогии, так и планы запуска новых проектов.

— При этом мы планируем инвестировать не только в разработки «Леста Игр», но и во внешние проекты. В ближайшие три года мы рассчитываем вложить в развитие российской игровой индустрии до 10 млрд рублей, в том числе через создание венчурного фонда. Основным фокусом фонда станут команды с развитой экспертизой в актуальных игровых нишах. Наша цель — в общей сложности выпустить за три года не менее пяти новых продуктов, — добавили в компании.

Напомним, в сентябре замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что активы компании «Леста», известной своей работой над играми «Мир танков» и «Мир кораблей», планируется продать частному инвестору. Тогда ожидалось, что сделка состоится в ближайшие два месяца.

Галия Гарифуллина