Хуснутдинов покинул пост директора футбольного клуба «Рубин»
Директор АНО «ФК «Рубин» Шамил Хуснутдинов покидает казанский клуб по соглашению сторон. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.
— Во многом благодаря конструктивной, созидательной работе Шамила Нурисламовича клуб вышел из пике, закрыл кредиторскую задолженность. Сегодня клуб является достаточно успешным и, помимо спонсорских поступлений, имеет свои доходы, — прокомментировал уход Хуснутдинова президент «Рубина» Марат Сафиуллин.
Заслуженный экономист Татарстана Хуснутдинов занимал пост директора «Рубина» с января 2023 года, придя в клуб после отставки Рустема Сайманова. Ранее он также занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс». За время его работы в клубе хоккейная команда трижды победила в КХЛ.
«Рубин» в минувшем сезоне занял седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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