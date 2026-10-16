Пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

Фото: Динар Фатыхов

Пособие по безработице в 2027 году в России составит почти 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА «Новости».

— Напомню, пособие по безработице индексируется. В 2027 году оно достигнет отметки почти 17 тысяч — 16 966 рублей, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки, снижается. Это связано с ситуацией на рынке труда.

Напомним, выполнение социальных обязательств перед гражданами является первым приоритетом бюджета России на 2027—2029 годы. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Все необходимые ассигнования для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат заложены в проект федерального бюджета.

Галия Гарифуллина