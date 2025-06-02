На трассе М-12 в Татарстане появятся шумовые полосы и разметка «Держи дистанцию»

Фото: Динар Фатыхов

Госкомпания «Автодор» объявила об усилении комплекса мер по обеспечению безопасности на трассе М-12 «Восток» в Татарстане. Об этом стало известно на совещании с участием директора Казанского филиала компании Александра Умеренкова и начальника УГИБДД МВД по Татарстану Рустема Гарипова.

Одним из ключевых нововведений станет обустройство продольных шумовых полос на 40 участках трассы общей протяженностью 92 км. Данная мера направлена на предотвращение съезда транспортных средств с проезжей части. Кроме того, поперечные шумовые полосы появятся еще на семи участках трассы.

Для повышения безопасности движения и соблюдения безопасной дистанции дорожники нанесут разметку «Держи дистанцию» на двух участках общей длиной 4 км.

Недалеко от Арзамаса в Нижегородской области на трассе М-12 «Восток», на 421-м км в направлении Казани, завершено строительство первого отеля.



Рената Валеева