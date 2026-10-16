Глава районов Казани не стал отрицать введение платного въезда или полного запрета на въезд в центр города

Причина — опережающая автомобилизация города, которая создает серьезную нагрузку на улично-дорожную сеть

Фото: Арсений Фавстрицкий

Глава администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберт Салихов допустил, что рано или поздно город может прийти к платным въездам или запретам на въезд автомобилей. По его словам, причина — опережающая автомобилизация города, которая создает серьезную нагрузку на улично-дорожную сеть.



— Когда-нибудь мы придем к тому, что в центр придется сделать платный въезд или запретить въезд — все из-за того, что Казань — город с опережающей автомобилизацией, — заявил Салихов.

Заявление прозвучало на конференции «Диалоги» в Казани. Салихов подчеркнул, что вопрос ограничений не конкретное решение, а ожидаемый этап развития города с повышенной автомобилизацией.

Дмитрий Зайцев