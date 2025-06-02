Ильсур Метшин: «Наши желания обусловлены толщиной городского кошелька»

На цветочное оформление Казани выделят 55 млн рублей

«Подобных конструкций в мире не больше 15»

За 20 лет площадь парков и скверов в Казани выросла в пять раз, сообщил в ходе «делового понедельника» мэр города Ильсур Метшин. 56 общественных пространств реконструировали, «почти столько же» построили, добавил он.

Одна из самых многообещающих точек притяжения города сегодня — это парк у нового здания театра им. Камала. Там появилась детская площадка, все игровые элементы которой связаны с фауной озера Нижний Кабан. Площадь составляет 4,2 тыс. кв. м.

— Первыми появились фигурки местной птицы — серой цапли. Это не просто статичные конструкции, а уникальное игровое оборудование для детей. Аналогичных птиц больше нигде нет. Размах их крыльев составляет 6,5 м. В целом подобных динамических конструкций в мире не больше 15, — рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Территория включает в себя восемь тематических зон для детей и взрослых. В том числе на площадке установлен 17-метровый интерактивный стол с системой водных каналов. В будущем там появятся просветительская и музыкальная тропы, а также театральная сцена. На территории высажено более 2 тыс. кустарников.



Как продвигается реконструкция Храма павшим воинам и бульвара по ул. Серова

На Кировской дамбе приступили к работам по благоустройству прибрежной территории вблизи Храма-памятника павшим воинам.

— Согласно проекту, здесь планируется обустроить пешеходный мост к храму, организовать парковку для туристических автобусов и маломобильных групп граждан, установить небольшой павильон с помещениями для нужд церковных служителей, — сообщил Куляжев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Первоочередные работы — это установка металлокаркаса места, бетонирование фундаментов павильона, ремонт лестницы, прокладка инженерных коммуникаций. Уже ведутся работы по благоустройству территории. Планируется завершить их этим летом.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжат благоустройство трех объектов. Так, на втором участке бульвара по ул. Серова площадью почти 1 га создадут спокойную зону отдыха, зону для занятий по жестовому языку, общественный огород, площадку для игр с водой. Также планируется строительство многофункционального павильона, где будут проводить мероприятия по экопросвещению.

На территории будет проведена и очистка водоема. Следующий этап — благоустройство площади вокруг воды, запланированный на следующий год, поделился докладчик. Сейчас проводятся работы по устройству усиленного основания дорожек, инженерных сетей, в том числе ливневой канализации.



В сквере Миславского появится фонтан с Зилантом, на Большом Чайковом озере — новая смотровая

Территория сквера по ул. Миславского, откуда открывается вид на «Типографию Харитонова» и Национальный музей, станет зеленым транзитом в центре Казани. Напомним, планируются реконструкции фонтана, устройство дополнительного освещения и озеленение. Сегодня в сквере завершен демонтаж, проводятся монолитные бетонные работы и готовится покрытие дорожек.

Как уточнил Куляжев, в фонтанной группе появится скульптура символа Казани — Зиланта. Судя по всему, речь идет о скульптурной композиции, о которой рассказывал мэр Казани на встрече с представителями татарской интеллигенции. В творческой команде проекта — художник Альфиз Сабиров, работы которого входят в частные собрания Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Токио, Риги.

На Малом Чайковом озере в этом году установят скамьи и спортивные тренажеры, а на Большом создадут еще одну смотровую площадку.

— По рекомендации экологов к работам планируется приступить в начале июля, после завершения периода гнездования чаек. За ситуацией следят эксперты Академии наук РТ совместно с Комитетом внешнего благоустройства, — подчеркнул замруководителя исполкома.

В Казани появятся 20 цветочных композиций

На уже существующих городских пространствах займутся цветочным оформлением. Клумбы появятся на 59 улицах, в том числе Пушкина, Лобачевского, Ершова, Павлюхина, Оренбургском тракте. Площадь цветников составит 6 тыс. кв. м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Украсят город 20 видов растений, в том числе бегония, георгины, табак, сальвия. Кашпо с 14 тыс. ампельных петуний разместят на 22 улицах вдоль основных магистралей — Кремлевской, Декабристов, Вишневского, Камалеева, Павлюхина, Оренбургском тракте.

В разных районах города появятся 20 объемных композиций из 63 цветочных фигур, в том «Стена FIFA», «Бутса», «Свисток», «Цветочное дерево», «Алиса в Стране чудес», «Мяч», «Барс», «Лебеди». Подрядчиком стало МУП трест «Горводзеленхоз».

Городские площади без цветов — это как праздник без музыки, заявил Ильсур Метшин и порадовался, что в Казани такой «музыки» становится все больше. Мэр призвал сажать как можно больше многолетних цветов. «Это очень хозяйский, рачительный подход. Надеюсь, он станет трендом в городе», — сказал он.

— Безусловно, мы смотрим лучшие практики. Номер один здесь — Москва, столица задает тренд. Наши желания обусловлены толщиной городского кошелька. Но тем не менее по соотношению цены и качества за чемпионство мы точно можем побороться, — заключил Метшин.



Потратят на оформление 55 млн рублей, рассказал Куляжев. В прошлом году сумма была больше — разница составляет порядка 29 млн рублей. В 2023 году на закупку и посадку цветов выделили 55 млн рублей. С помощью этой рассады на улицах создали цветники, а также обновили объемные фигуры и клумбы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На озеленение Казани в этом году город выделил 31 млн рублей. Речь шла о приведении в порядок более 80 улиц:

Авиастроительный район — улица Копылова;

Вахитовский район — более 40 улиц: от Астрономической до Чернышевского;

Кировский район — улицы Бирюзовая, Болотникова, Горьковское шоссе, Кулахметова, Лейтенанта Красикова, Степана Халтурина, Лукницкого, Фрунзе;

Московский район — улицы Академика Королева, Восстания, Декабристов, проспект Ибрагимова;

Ново-Савиновский район — улицы Абсалямова, Короленко, Сибгата Хакима, Ф. Амирхана, Хусаина Ямашева, проспект Ибрагимова и Чистопольская;

Приволжский район — улицы Академика Парина, Дубравная, Ипподромная, Нурсултана Назарбаева, Оренбургский тракт, улица Павлюхина, проспект Победы, улицы Р. Зорге, Техническая, 100-лет ТАССР, Х. Такташа;

Советский район — Аметьевская магистраль, проспекты Альберта Камалеева и Победы, улицы Академика Арбузова, Липатова, Мира, Н. Ершова, Родины, Сибирский тракт, Шуртыгина и улица 8 Марта.

Галия Гарифуллина